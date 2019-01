Koning Willem-Alexander en Amalia aanwezig bij Jumping

Prinses Beatrix was zaterdagavond aanwezig in de RAI, samen met prinses Margarita. Prinses Beatrix is elk jaar aanwezig bij Jumping Amsterdam, prinses Margarita is bestuurslid van het evenement.

Koning Willem-Alexander was in 2015 al met zijn gezin aanwezig. Prins Bernhard, grootvader van de koning en vader van prinsessen Beatrix en Irene, was vroeger beschermheer van Jumping Amsterdam.