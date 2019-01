Eli Asser (96) overleden

Zijn dochter Hella de Jonge, die zondagmiddag een lezing gaf tijdens de Holocaustherdenking in Zaandam, liet weten dat hij in zijn slaap is overleden.

Naast het schrijven voor de televisieseries ’t Schaep met de 5 Pooten en Citroentje met suiker, heeft hij ook conferences en liedteksten voor Wim Sonneveld, Rijk de Gooijer en Frans Halsema geschreven. De liedtekst van het nummer Het zal je kind maar wezen, vertolkt door Adèle Bloemendaal, komt ook van zijn hand.