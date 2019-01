Samantha Steenwijk getuige van explosie Den Haag

„Jeetje, een gasexplosie in Den Haag bij ons om de hoek.... woorden schieten te kort. Ik kan alleen maar hopen dat de slachtoffers het er goed van af hebben gebracht”, schrijft Samantha bij een filmpje waarin ze zichtbaar geschrokken is.

„Ik was bij mijn ouders een bakkie aan het doen, en de ramen trillen er ineens uit en een druk in ons gezicht", vertelt ze in de video. In eerste instantie denkt ze aan een aanslag, maar al snel wordt duidelijk dat het om een gasexplosie vlakbij gaat. „Ik houd mijn hart vast. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het lijkt wel een slechte film vreselijk”, aldus Samantha.