Humor en trauma gingen hand in hand

Archieffoto uit 2003. Ⓒ Hollandse Hoogte / Hans van den Bogaard

Eli Asser, het creatieve brein achter de tv-series ’t Schaep met de 5 pooten en Citroentje met suiker, is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 96-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn dochter Hella de Jonge, de echtgenote van cabaretier Freek de Jonge, zondagmiddag in Zaandam bekend tijdens haar lezing in het kader van de Holocaust Memorial Day.