Musical Cats keert terug naar Rotterdam

De voorstelling met muziek van Andrew Lloyd Webber was de afgelopen twee maanden voor het eerst in ruim tien jaar weer in Nederland te zien. De musical is gebaseerd op de gedichten van T.S. Eliot over een jaarlijks kattenbal. De voorstelling kreeg louter lovende recensies.

De Engelstalige versie is begin april nog een week te zien in het Nieuwe Luxor in Rotterdam. Daarna zal Cats nog spelen in Martiniplaza in Groningen (9-14 april) en het Chassé Theater in Breda (17-22 april). De voorstelling zal niet worden verlengd; de cast en crew vertrekken na de Nederlandse reeks voor een tournee naar China.