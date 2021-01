Big Brother-bewoonster Jill afgevoerd met ambulance

Op de beelden is te zien dat Jill rond half drie ’s nachts onwel werd op het toilet. Ze moet overgeven en lijkt later zwaar in ademnood te zijn. Rond vier uur wordt Jill dan eindelijk gevonden door medebewoners Thomas en Liese, waarna zij direct om hulp vragen. Pas rond half vijf komt er een ambulance die de Landsmeerse naar het ziekenhuis brengt.

Op sociale media wordt gespeculeerd dat ze te veel zou hebben gedronken op het afscheidsfeestje van René. „Ik kan je één ding verzekeren, dat het altijd goed in de gaten wordt gehouden”, laat presentator Peter van de Veire vrijdagochtend weten in zijn radioshow op MNM. „Het enige wat ik wel weet is dat ze naar het ziekenhuis wordt gebracht, omdat ze niet goed weten wat er gebeurd is. Voor zover ik iets mag zeggen: ze is naar het ziekenhuis en ze houden alles zéér goed in de gaten.”

Productie

Kijkers zijn op zijn zachtst gezegd niet te spreken over het ’late handelen’ van de productie. Op Twitter uiten zij hun frustratie. „Wat een ongelofelijke blunder van de productie, echt niet te geloven. Had heel anders kunnen aflopen dit”, schrijft iemand boos. „Na alles wat ik hier lees over Jill is mijn respect voor de productie nog meer gezakt. Er zijn protocollen, internationaal format. (...) Als bewoners al in hun microfoon om hulp schreeuwen en aandacht trekken? Als je iemand super lang hoort kotsen (vrienden, of je in een bar bent of whatever) ga je instantly kijken of die persoon oké is of iemand verwittigen om te kijken. Das humanity. Eerlijk? De productie heeft echt super afgedaan”, stelt een ander. „Dat Big Brother pas na twee uur ingreep is echt heel erg slecht. Welke stagiaire zat daar achter de knoppen? Niet oké.”

Corona

Ook zijn er zorgen over hoe het nu zit met de beveiliging met betrekking tot corona. „Jill mag terug naar het huis. Hopelijk denken ze aan het feit dat ze in een ziekenhuis geweest is, waar je toch wel een grotere kans maakt om het coronavirus op te lopen. Ik hoop dat de productie denkt aan een quarantaine voordat Jill er weer bijkomt”, aldus een kijker. Een ander is het daarmee eens: „Het verbaast me dat Jill terug mag komen in verband met corona, maar goed we zullen zien hoe het met haar gaat.”

In een verklaring laat RTL weten dat het ’aanvankelijk leek dat Jill misselijk was’. „Toen de klachten erger leken te worden, is er direct op een zo veilig mogelijke manier ingegrepen door de productie. Na overleg met Jill besloot de productie om voor de zekerheid een ambulance naar het huis te laten komen. Er zijn geen mensen in het huis geweest, omdat Jill zelf in staat was om naar de ambulance te lopen.”

Verlate menstruatie

Volgens de zender is Jill is intussen weer gezond en wel uit het ziekenhuis, waar uit bloedonderzoek bleek dat er niets ernstigs aan de hand was. „De productie heeft eerder vanochtend ook al haar familie ingelicht, die intussen ook is gerustgesteld. Jill geeft zelf aan heel graag terug te willen naar haar medebewoners in het huis. We bekijken op dit moment of en hoe Jill coronaproof het huis weer in kan.”

Jill – die begin deze maand nog aangaf ’vol voor het avontuur te gaan’– zegt dat ze er een ’enge en spannende nacht’ heeft opzitten. „Maar ik voelde me goed begeleid door mijn medebewoners en de productie. In het ziekenhuis bleek de hevige buikpijn voort te komen uit een verlate menstruatie, en gelukkig zijn die pijnen nu voorbij. Ik ben heel erg dankbaar voor de goede zorgen en kan niet wachten om het huis terug in te kunnen.”