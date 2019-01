HHB-Cas en tolk Wieneke: ’Nee, we zijn geen setje’

Ⓒ Omroep MAX / Roland J. Reinders

Cas, de sympathieke Limburger die vorige week de tent moest verlaten in Heel Holland Bakt, en zijn tolk Wieneke hebben vaak de vraag gekregen of ze een stelletje zijn. In een interview zijn ze daar heel kort en duidelijk over: „Nee, we zijn geen setje én wonen ook niet samen”, waarop Wieneke lachend aanvult: „En we zijn ook niet verliefd.”