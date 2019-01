’Michael Jackson was een seksueel ROOFDIER’

Een superster met dozijnen aan wereldhits, maar toch is Michael Jackson – ook tien jaar na zijn dood – nog altijd niet onomstreden. Ⓒ Hollandse Hoogte

In de ronduit schokkende documentaire Leaving Neverland, die afgelopen weekend in Amerika in première ging, wordt MICHAEL JACKSON (1958-2009) postuum opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Hij zou jonge jongetjes sieraden hebben geboden in ruil voor seks en organiseerde zelfs een compleet huwelijk met een van hen, inclusief ringen en een officieel jawoord. Twee van die jongens treden nu naar buiten: „Michael was een zieke man, een seksueel roofdier.”