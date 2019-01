Glenn Close en Rami Malek winnen SAG Awards

Glenn Close won voor haar rol in The Wife en versloeg daarmee Emily Blunt, Olivia Colman, Lady Gaga en Melissa McCarthy. De 71-jarige won deze maand al een Golden Globe voor haar vertolking van de vrouw van een Nobelprijswinnaar. Ook bij de Critics’ Choice Awards mocht ze een beeldje in ontvangst nemen, toen deelde ze de eer met Lady Gaga.

Ook Rami Malek viel al eerder in de prijzen: zijn rol als Freddie Mercury in Queen-biopic Bohemian Rhapsody werd begin van de maand bekroond met een Golden Globe. Hij moest bij de Critics’ Choice Award Christian Bale voor zich laten gaan. Deze keer won hij het van Bale, Bradley Cooper, Viggo Mortenson en Jon David Washington.

Zowel Malek als Close is ook genomineerd voor een Oscar, waarvoor de Screen Actors Guild Awards een belangrijke graadmeter zijn. De Academy Awards worden op 24 februari uitgereikt.