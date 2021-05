Jeangu Macrooy in december op tournee

„Eindelijk”, schrijft Jeangu. „Ik heb heel veel zin om jullie te zien.” De zanger treedt in december op in onder andere TivoliVredenburg in Utrecht, in het Paard in Den Haag en in Paradiso Amsterdam.

De kaartverkoop start vrijdag. Bij de show in Doornroosje in Nijmegen is in ieder geval één bekende aanwezig: D66-politicus Rob Jetten laat in de reacties op Instagram al weten naar het concert te gaan.

Jeangu eindigde tijdens het Songfestival in Rotterdam Ahoy met zijn nummer op de 23e plek. Het lied kreeg wel punten van de vakjury, maar het publiek kende de bijdrage van Macrooy nul punten toe. The New York Times daarentegen was zeer lovend over het optreden. De recensent van de krant vindt het geweldig dat Macrooy gekozen heeft voor een lied met veel Surinaamse elementen en omschrijft het optreden als ’Black Lives Matter-moment’.