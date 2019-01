Onduidelijkheid over inval bij Kimmel

Het is vrij onduidelijk wat er is gebeurd. Een woordvoerder van Kimmel meldde aan TMZ dat hij het slachtoffer was geworden van ’swatting’, waarbij voor de grap nepmeldingen worden gedaan in de hoop een grote politiemacht op de been te krijgen. De politie liet zondag echter weten dat ze Adam Perry Lang wel degelijk om een reden hadden meegenomen naar het bureau, en dat de recherche bewijsmateriaal heeft dat onderzocht wordt.

De politie stuurde zaterdag een flink aantal auto’s, een helikopter en een drone richting het huis, waar Kimmel overigens niet in woont. Zij zouden de woningen naast het pand hebben geëvacueerd en pas na acht uur contact hebben kunnen krijgen met Lang. In een geluidsfragment dat TMZ in handen heeft is te horen dat iemand met alarmlijn 911 belt en vertelt dat hij explosieven in het huis heeft en zijn vrienden heeft mishandeld met een wapen.

Kimmel zou zondag de borg hebben betaald voor zijn vriend, een kok en culinair schrijver. Lang was toen niet formeel aangeklaagd.