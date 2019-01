’Gesprekken over reboot Beverly Hills, 90210’

Gabrielle is tegenwoordig voorzitter van SAG-AFTRA, de acteursvakbond in Hollywood die zondag de jaarlijkse SAG Awards uitreikte. Op de rode loper van de ceremonie werd haar gevraagd naar de geruchten van een op handen zijnde nieuwe versie van de serie. „Ik kan je vertellen dat dat waar is”, verklaarde ze tegenover Entertainment Tonight. „Ik kan niet meer zeggen dan: als je ons toen leuk vond, vind je dat nu waarschijnlijk weer.”

Van de populaire serie waren tussen 1990 en 2000 tien seizoenen te zien. Beverly Hills, 90210 draaide om een groep middelbare scholieren in het chique Beverly Hills. Naast Carteris waren onder meer Jason Priestley, Luke Perry, Shannen Doherty en Tori Spelling te zien in de show.

In 2008 werd er al eens een vervolg op de serie gemaakt, die 90210 heette en draaide om de vriendengroep van Erin, het halfzusje dat personages Kelly en David kregen in het origineel. Daarin hadden enkele castleden van de oude serie gastrollen. De show kwam in 2013 na vijf seizoenen ten einde.