This Is Us wint weer SAG Award voor beste cast

De SAG Awards zijn de prijzen van SAG-AFTRA, de vakbond voor Hollywoodacteurs. De organisatie looft alleen awards uit voor acteer- en stuntwerk. Een prijs voor beste serie of film is er, in tegenstelling tot bij andere awardceremonies, niet.

Opvallend bij de cast van This Is Us dat verschillende acteurs hetzelfde personage spelen. De serie over het gezin Pearson vindt plaats in verschillende tijdsbeelden. Omdat de drie kinderen in de familie in een aantal verhaallijnen kind of tiener zijn, worden die rollen door verschillende acteurs gespeeld. Tijdens de ceremonie stonden dan ook drie vertolkers van deze Kate, Kevin en Randall op het podium.