Comeback Krezip bevestigd

Een telefoontje naar zangeres Jacqueline Govaert liep op niets uit, net als een belletje naar de organisatie van Pinkpop. Het verlossende woord kwam van Daan Speelman, een goede vriend van Krezip. „Ik denk dat is leuk, Krezip op Pinkpop!”, roept Giel Beelen in de hoop zo een bevestiging los te peuteren.

„Zo, ja! Niet normaal he!? (...) Ja jeetje wat een verhaal he!? Ze gaan weer spelen, ja.”, bevestigt Daan. Hij weet echter niet of er ook een tour aan komt. „Ik weet het niet. Ik kreeg gisterenavond een belletje. Ik snap het ook niet. Ik moest mijn mond erover houden. Ik weet het ook echt niet. Ik weet dat er weer wat gaat gebeuren volgens mij en dat is het enige wat ik weet.”

Met dit ’gedraai’ is Giel het niet eens en dus probeert hij nogmaals vast te stellen dat het er echt van gaat komen. „Pinkpop is een feit dus. Je kunt het nu niet meer ontkennen. Je kunt nu niet net doen of je net niet gezegd hebt dat het zo is.” En daar blijkt Daan het wel mee eens te zijn. „Het is te mooi dit!”, besluit hij.

