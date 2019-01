Cast Black Panther wint SAG Award

De film is de eerste superheldenfilm met een overwegend Afro-Amerikaanse cast. Ook werd Black Panther veelgeprezen om de manier waarop het Afrika en Afrikaanse tradities in een positief daglicht zet. De film vertelt het verhaal van T’Challa (Chadwick Boseman) die zijn plek op de troon opeist in het fictieve Afrikaanse land Wakanda.

Boseman nam het woord namens de cast na het winnen van de prijs van acteursvakbond SAG-AFTRA. Hij benadrukte in zijn speech nogmaals hoe belangrijk het is dat films en televisieseries een diverse cast hebben. „Wij weten hoe het is om te horen dat er geen plek voor je is op het scherm”, aldus de acteur. „Wij weten hoe het is om altijd de staart te zijn en nooit de kop. Dat namen we elke dag dat we aan deze film werkte mee. Niet omdat we verwachtten dat de film een miljard zou verdienen, maar omdat we wisten dat we iets speciaals in handen hadden.”

Eerder op de avond was het stuntteam van Black Panther ook al in de prijzen gevallen.