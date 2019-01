Royals strijden tegen kwetsende commentaren

Volgens Hello! is verbaal en schriftelijk geweld niet alleen gericht tegen (vrouwelijke) leden van het Britse koninklijk huis, maar ook tegen mensen die positieve commentaren over de royals op sociale media plaatsen en omgekeerd.

Kensington Palace zegt dat het probleem zo groot is geworden dat de hulp is ingeroepen van Instagram. Dat bedrijf heeft speciale teams die accounthouders helpen met het oplossen van deze problemen.

„We monitoren al vanaf het begin de comments op sociale media. We kunnen bepaalde woorden blokkeren, maar daar wordt creatief omheen gewerkt door gebruikers. Ieder geval van dreiging met geweld wordt aangegeven bij de politie, gebruikers worden geblokkeerd. Het is arbeidsintensief en tijdrovend, maar er is geen andere manier is om het te controleren”, aldus een verklaring Kensington Palace.