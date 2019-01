Timothee Chalamet zit te lezen bij awardshow

De ster uit Beautiful Boy, die genomineerd was, zat naast mede-genomineerden John Krasinski en Emily Blunt. Zij hadden wel oog voor de opening van het awardsgala. Wat Chalamet precies zat te lezen was onduidelijk. Sommigen zeggen dat hij „gewoon” het programma bekeek, maar anderen grapten over het filmscript van de sequel van Call Me By Your Name.

Chalamet kon overigens rustig blijven zitten en lezen. Hij viel niet in de prijzen.

Alle winnaars van de SAG Awards 2019:

Beste vrouwelijke hoofdrol: Glenn Close, The Wife

Beste mannelijke hoofdrol: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Beste vrouwelijke bijrol: Emily Blunt, A Quiet Place

Beste mannelijke bijrol: Mahershala Ali, Green Book

Beste Filmcast: Black Panther

Beste stuntcrew in een film: Black Panther

Beste vrouwelijke hoofdrol in televisieserie: Patricia Arquette, Escape at Dannemora

Beste mannelijke hoofdrol in televisieserie: Darren Criss, Assassination of Gianni Versace

Beste vrouwelijke acteur in een dramaserie: Sandra Oh, Killing Eve

Beste mannelijke acteur in een dramaserie: Jason Bateman, Ozark

Beste cast in een dramaserie: This Is Us

Beste vrouwelijke acteur in een comedyserie: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Beste mennelijke acteur in een comedyserie: Tony Shalhoub, The Marvelous Mrs. Maisel

Beste cast in een comedyserie: The Marvelous Mrs. Maisel

Beste stuntcrew in een comedy- of dramaserie: Glow