Begrip voor vertrek Johnny de Mol bij HLF8: ’In een talkshow ben je kwetsbaar’

„Goed dat hij zich herpakt”, aldus tafelgast Jack van Gelder. „Hij heeft natuurlijk een behoorlijke klap gehad door alles wat er met hem is gebeurd. In een talkshow ben je toch kwetsbaar, zeker in een talkshow die live is. Dus dan kun je weleens geraakt worden door dingen waar je niet geraakt door wilt worden. Ik denk dat hij daarom heeft gezegd: ik ga me concentreren op andere programma’s.”

„Ik denk dat hij het wel leuk vond, maar ik vond hem niet een van god gegeven talkshowhost”, gaat hij verder. „Ik vond hem hartstikke leuk en ik vond ook dat hij het heel prettig deed, maar ik had ook het idee dat het hem wel veel kracht kostte. Dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt: liever even wat anders.”

Sander Lantinga, ook te gast in de uitzending, noemt het „diep triest” voor De Mol. „Omdat dit zijn kindje was, zijn langgekoesterde droom.”

’Zwaarder dan gedacht’

Johnny de Mol trok zich een paar maanden geleden terug vanwege beschuldigingen van wangedrag. Het Openbaar Ministerie seponeerde recent de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag die zijn ex-partner Shima Kaes tegen De Mol deed, omdat het onderzoek niet tot voldoende bewijs had geleid.

Voor de presentator is de „weerslag van deze hele periode zwaarder dan gedacht”, zo liet zijn woordvoerder maandag weten. „Hij wil zich daarom volledig richten op zijn welzijn en dat van zijn directe omgeving.”