Hiphop-grootheden samen naar de Ziggo Dome

Met het concert vieren deze godfathers van de hiphop de respectievelijke jubilea van hun iconische hiphopalbums. Wu-Tang Clans debuutalbum Enter The Wu-Tang: 36 Chambers bestaat precies een kwart eeuw, terwijl Public Enemy’s It Takes A Nation Of Millions To Hold Us Back en 3 Feet High and Rising van De La Soul alweer dertig jaar geleden uitkwamen.

De avond wordt gepresenteerd en aan elkaar gedraaid door de legendarische DJ Premier, bekend van de groep Gangstarr. De voorverkoop begint aanstaande vrijdag.