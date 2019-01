M*A*S*H-ster Alan Alda door collega’s geëerd

De 82-jarige Alda, die al ruim zestig jaar werkt als acteur, kreeg de prijs uit handen van Tom Hanks. Alda maakte vorig jaar bekend dat hij sinds drie jaar lijdt aan de ziekte van Parkinson. In zijn dankwoord zij hij: „Ik zie meer dan ooit hoe trots ik ben om deel uit te maken van onze broederschap en zusterschap van acteurs.” Hij kreeg een staande ovatie.

Alda speelde tientallen rollen in films en series. Maar hij is het meest bekend om zijn rol als ongehoorzame, ondeugende maar ook bekwame legerchirurg Benjamin Franklin „Hawkeye” Pierce in M*A*S*H, de komedieserie die zich afspeelde op een militair veldhospitaal tijdens de Koreaanse oorlog in de jaren 50. In totaal werden 251 afleveringen gemaakt. De serie won vele onderscheidingen, waaronder veertien Emmy Awards.