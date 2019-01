EELS blikvanger op tweede Once in A Blue Moon

Daarnaast zullen ook shows te zien zijn van John Moreland, Tyler Childers, Michelle David & The Gospel Sessions, Israel Nash, The Grand East, Eriksson Delcroix en Blank Range.

Vorig jaar kwamen zo’n 5000 mensen op het festival af, daarmee was het uitverkocht. Once In A Blue Moon richt zich vooral op americana, country, folk, blues en rootsrock. Naast bekende artiesten is er ook plaats voor veelbelovende nieuwe acts.

De editie van 2019 is weer in het Amsterdamse Bos en wordt gehouden op zaterdag 24 augustus. In totaal treden er ongeveer 20 acts op, verdeeld over drie podia. De kaartverkoop voor Once In A Blue Moon begint zaterdag.