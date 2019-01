Rapper Nelly vraagt om seponering misbruikzaak

In november 2018 deed de vrouw aangifte van het misbruik. Ze zegt dat Nelly masturbeerde in haar bijzijn en haar dwong tot orale seks. De rapper heeft de rechtbank nu gevraagd de zaak te seponeren. Zijn advocaat is het er niet mee eens dat de vrouw anoniem wil blijven. Dat meldt Billboard.

Eerder al zei de rapper onschuldig te zijn. „De waarheid zal bovenkomen, ik zal worden vrijgesproken. Dit soort valse aanklachten van seksueel misbruik ondermijnt de claims van echte slachtoffers”, liet Nelly destijds in een ractie aan TMZ weten.

Het is niet de eerste keer dat Nelly wordt beschuldigd van seksueel misbruik. In oktober 2017 zei een vrouw verkracht te zijn door de rapper. De zaak werd uiteindelijk afgedaan met een schikking, volgens Nelly was er sprake van seks met wederzijds goedvinden.