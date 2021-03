André Hazes neemt optreden proefevenement bloedserieus

„Ik vind het een eer dat ik ben gevraagd. Er zijn zoveel artiesten in het land en dat ik dat dan mag doen... Ik zie het best wel als een soort risico”, zei de zanger donderdag in Op1. „Maar ik vind het ook wel ’ballen’ dat ik dat dan mag.”

André gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om het experiment tot een succes te maken. Hij zal zijn bezoekers dus ook expliciet vragen om zich na de show te testen. Dat deed een deel van de gelukkigen die naar de cabaretshow van Guido Weijers mocht niet.

„Dat gaan we bij ons dus anders doen”, aldus André. „Ik vind dat je dat ook wel mag verwachten. We zijn blij dat we alweer iets mogen en ik vind dat je dit gewoon serieus moet nemen. Dit moet slagen.”

Zondag zijn er in totaal 1300 mensen bij het concert. Zij worden verdeeld in vijf ’bubbels’ van 250 personen en een groep van vijftig personen. „M’n laatste show was voor 250 man dus dit voelt al als een volle zaal.”