’Bella, Hailey en Kendall opgeroepen in zaak Fyre Festival’

De modellen speelden een grote rol in de marketing van het festival. Hailey en Bella waren te zien in de promotievideo en Kendall maakte reclame op Instagram. Volgens Billboard kunnen de vrouwen een oproep verwachten.

Billy McFarland wist onder valse voorwendselen 26 miljoen dollar (bijna 21 miljoen euro) los te peuteren voor zijn eigen bedrijf en het festival. De rechtbank probeert er nu achter te komen wat er allemaal met het geld is gebeurd en heeft dagvaarding gevraagd voor het modellenbureau dat onder meer Hadid en Bieber vertegenwoordigt. McFarland zou ruim 1,2 miljoen dollar aan het bureau hebben betaald. Kendall zou nog eens 250.000 dollar hebben gekregen voor het plaatsen van een foto op Instagram.

Het Fyre Festival had het meest luxueuze, exclusieve feest ooit moeten worden en had diverse sterren ingezet om het festival te promoten op sociale media. Tickets werden verkocht voor duizenden euro’s waarvoor de festivalgangers onder meer een villa zouden krijgen. Eenmaal aangekomen bleken er echter geen villa’s te zijn, maar tenten. Er was een tekort aan water en eten en bands kwamen niet opdagen.

