’Katie Price adopteert kindje uit Nigeria’

„Ik heb altijd al gezegd dat ik een kind wilde adopteren. Het maakt me dan niet uit als het kindje gehandicapt is. Ik wil gewoon een thuis bieden”, vertelt Katie aan Bang Showbiz. „Grappig genoeg liet ik mijn nagels doen en er zat een vrouw naast me. Ik weet niet waarom, ik ben een beetje raar, maar ik vroeg haar of ze een verpleegster was. Dat bleek ze niet te zijn, maar ze vertelde wel dat ze voor een weeshuis in Nigeria werkt. We raakten aan de praat en ik zei haar dat ik altijd al een kindje wilde adopteren.”

Katie had al besloten om geen Brits kindje te adopteren, omdat het simpelweg te lastig is in eigen land. „Het is moeilijk om hier te adopteren. Het is zo moeilijk. Maar het ding is, het is gemakkelijk om in het buitenland te adopteren, maar het is niet gemakkelijk om ze mee terug te nemen. En zij kent dus allerlei mensen. Ik heb me er al zo vaak in verdiept. Dus nu heb ik deze vrouw ontmoet en hopelijk gaat er nu iets gebeuren.

Bekijk ook: Katie Price voorkomt faillissement

Bekijk ook: Katie Price opgenomen in afkickkliniek

Bekijk ook: Hoe een topmodel er VIJFTIG MILJOEN doorheen joeg