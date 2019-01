André Hazes wil duet met Glennis Grace

„Glennis Grace...De allerbeste zangeres die we ooit hebben gehad. Gaat ook nooit meer komen. Ik zeg het elke keer weer, en dat meen ik, en kom alsjeblieft met jullie discussies hieronder” begint André Hazes zijn epistel over Glennis.

„Deze vrouw zingt een Beyoncé, Rihanna of zelfs Whitney als het nog kon, het podium af. Je raakt me altijd. Of het nou 08:00, 11:00 of 23:00 is. Je hebt de stem van een engel die een duivel op haar schouders draagt. Er gaan verhalen rond dat je divagedrag hebt. Dat had je ook. Je was soms een hel. Maar ik heb je nu 10 dagen meegemaakt. En je bent zo’n andere vrouw. Zo’n ander artiest”, gaat hij verder.

Hazes zegt nooit een duet met iemand te willen zingen maar voor Glennis Grace maakt hij graag een uitzondering. „Ik zou me vereerd voelen. Je zingt me helemaal weg, maar onze stemmen en emotie, gevoelens, echtheid, die gaat iets doen met mensen... Je hebt een nieuwe vriend, die knappe Levy Simon en blijkbaar heeft hij een invloed op jou die je zo goed doet. Mensen moeten jou eens gaan waarderen, want dat verdien je. Applaus, voor de beste zangeres die Nederland ooit gekend heeft. Eenzaam aan die top he?”