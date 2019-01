Judith Herzberg komt met nieuw toneelstuk

De avond bestaat uit twee delen. Naast Opgediept is ook een bewerking van Mephisto van Klaus Mann te zien, aangevuld met teksten van Thomas Bernhard en Bertolt Brecht. Na de première in Frascati volgt een tournee langs theaters in Nederland.

Herzberg ontving vorig jaar in Amsterdam uit handen van koning Willem-Alexander nog de Prijs der Nederlandse Letteren. De jury noemde daarbij Herzbergs werk „hartverscheurend eenvoudig en juist daardoor complex” en roemt haar beheersing van klank: „haar taal nadert de muziek.”

Herzberg debuteerde in 1963 met de dichtbundel Zeepost, gevolgd door onder andere Strijklicht, Het vrolijkt en de bloemlezing Doen en laten.