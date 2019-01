K-popgroep BlackPink debuteert in Nederland

De populaire meisjesgroep bestaat uit Jisoo, Jennie, Rosé en Lisa. Hun debuutplaat Square One kwam in 2016 uit. Naast het succes in eigen land weet Blackpink ook internationaal door te breken met noteringen in onder andere het Amerikaanse Billboard. Met de single As If It’s Your Last scoort de groep in recordtijd meer dan 400 miljoen views. De groep werkte ook al samen met Dua Lipa.

De kaartverkoop voor het concert start volgende week dinsdag.