Rami Malek bezorgde pizza’s met eigen cv erin

Volgens de Daily Mail vertelde Malek na afloop van de SAG Awards zondagavond backstage aan reporters het bijzondere verhaal over de begindagen van zijn filmcarrière.

„Op een dag werd ik ineens gebeld door de castingdirector van Gilmore Girls”, zei de vertolker van Freddie Mercury in de Queen-biopic Bohemian Rhapsody. „Dus na jarenlang mijn cv met foto in pizzadozen proppen, werd ik eindelijk gebeld voor een job. Ik ben naar haar kantoor gegaan en heb de rol later die avond gekregen.”

Malek maakte in 2004 zijn debuut in de tv-serie voordat hij bij het grote publiek doorbrak als museum-farao Ahkmenrah in de film Night at the Museum uit 2006.