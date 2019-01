Frankrijk zorgt voor opschudding met bijzondere Songfestivalkandidaat

De 19-jarige Bilal Hassani gaar met het nummer ‘Roi’ Frankrijk vertegenwoordigen, maar het is vooral zijn voorkomen die de aandacht vraagt en houdt. Bilal had als het aan vakjury had gelegen dan ook niet gewonnen, hij behaalde slechts een vijfde plek. Als bekend YouTuber met een grote schare fans werd hij dankzij de publieksstemming toch verkozen tot winnaar.

De zanger gooit naar eigen zeggen ’de grenzen van de mannelijkheid en vrouwelijkheid overboord’ en is met zijn androgyne uiterlijk, platinablonde kapsel en Marokkaanse roots een opvallende verschijning. Hij pleit in zijn lied dan ook voor meer aanvaarding van zijn geaardheid. Zijn eigen voorbeeld zou Conchita Wurst, de ’vrouw met een baard’ die het Songfestival in 2014 won, zijn.

Het zou dan zomaar kunnen dat Hassani Conchita opvolgt, want Frankrijk mag net als Italië, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk direct door naar de finale van het Eurovisie Songfestival.