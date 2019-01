Meghan brengt Valentijnsdag alleen door

Harry doet dat in zijn nieuwe hoedanigheid als kapitein-generaal van de Royal Marines, een functie die hij in december 2017 overnam van zijn grootvader prins Philip. Die had die taak 64 jaar vervuld. Aanleiding voor de visite is dat Commando Helicopter Force (CHF) en Joint Helicopter Command dit jaar precies een halve eeuw in de Noorse kou trainen.

Door de jaren heen hebben 16.000 manschappen van de Royal Navy en de Royal Marines onder barre weersomstandigheden geoefend vanaf de Noorse luchtmachtbasis, 100 kilometer ten noorden van Narvik. Deze training wordt als essentieel gezien voor beide strijdkrachtonderdelen.

Voor Harry is het zijn eerste bezoek aan Joint Helicopter Command. Het bezoek is voor hem extra interessant omdat hij in het leger zelf helikopterpiloot is geweest.