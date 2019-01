Amnesty laakt optreden Tiësto in Saoedi-Arabië

„Wij roepen nooit op tot een boycot”, stelt woordvoerder Emile Affolter van Amnesty. „Maar Tiësto kan niet doen alsof Saoedi-Arabië een land is waar niets aan de hand is. Als hij optreedt, moet hij zich heel erg bewust zijn van het feit dat hij zich laat gebruiken voor de Saoedische pr-machine die wil doen alsof het land vooruitstrevend is.”

Dit is, beklemtoont Affolter, niet het geval. „Onder kroonprins Mohammed bin Salman zijn de mensenrechten achteruit gehold”, legt hij uit. „Hij veinst progressie, maar ondertussen zit elke mensenrechtenactivist of advocaat inmiddels achter tralies. Om over de moord op journalist Khashoggi nog maar te zwijgen.”

Lesjes mensenrechten

Als Tiësto wél wil optreden in Jeddah, moet hij volgens Amnesty vooral de kans grijpen. „Dit is ook anders dan een sporter die naar Qatar moet voor het WK omdat dat acht jaar geleden is besloten. Dit is een zeer bewuste keuze van Tijs Verwest om in dit land te gaan optreden.” Mocht Tiësto niet weten wat er aan mensenrechtenproblemen in Saoedi-Arabië speelt, dan is hij van harte welkom voor een gesprek bij Amnesty, voegt Affolter er aan toe.

Volgens de zegsman van de mensenrechtenorganisatie komt het „zeer, zeer zelden” voor dat Nederlandse artiesten naar Saoedi-Arabië gaan om daar op te treden. De manager van Tiësto was maandag niet voor commentaar bereikbaar.