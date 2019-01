Prinses Madeleine presenteert kinderboek

Het kinderboek verschijnt aan het begin van de zomer en wordt uitgegeven in samenwerking met de World Childhood Foundation die twintig jaar geleden door Madeleine's moeder koningin Silvia is opgericht. De stichting strijdt onder meer tegen seksueel misbruik van kinderen.

Volgens het weekblad Svensk Damtidning heeft Madeleine de afgelopen maanden in haar nieuwe woonplaats in Florida in alle stilte hard gewerkt aan haar boek. Ze heeft het trouwens niet helemaal alleen geschreven of bedacht. Een collega van Childhood heeft meegewerkt en kinderboekenschrijfster Marie Oskarsson heeft advies gegeven.

De prinses gebruikt als auteur niet haar titel. Op de cover staat ze simpel vermeld als Madeleine Bernadotte. Stina Lövkist zorgde voor de illustraties, zo is te lezen op de alvast gepresenteerde omslag.