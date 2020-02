Wie is de Mol? meest populair op zaterdagavond

Ruim 894.000 mensen hebben zaterdagavond gekeken naar de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van All You Need Is Love. Daarmee staat de RTL 4-show op de tiende plaats van best bekeken tv-programma’s van de dag.

Op RTL 4 begon zaterdag ook een nieuw seizoen van Kees & Co, met een belangrijke castwissel. Tina de Bruin neemt de rol van Coosje over van Chantal Janzen. 705.000 kijkers zagen het eerste optreden van de nieuwe Coosje, en daarmee staat het programma op de dertiende plaats in de kijkcijferlijst.

De top drie wordt voltooid door het NOS Journaal van 20.00 uur en Kassa.