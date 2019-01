Nederland van start in tweede halve finale songfestival

Nederland zal in de tweede halve finale moeten concurreren met traditioneel sterke Songfestivallanden als Zweden, Noorwegen, Azerbeidzjan en Rusland.

Nederland stuurt de singer-songwriter Duncan Laurence naar Israel. De Nederlandse inzending wordt op 7 maart bekendgemaakt. Ons land kan zich in de halve finale kwalificeren voor de finale op zaterdagavond 18 mei. De tien beste liedjes gaan door naar de finale.

Nederland had een overigens grotere kans om een plek in de eerste halve finale te krijgen. Dat komt omdat Nederland in de pot met Zwitserland zat. Zwitserland gaf in aanloop op de loting van vandaag aan het liefst in de tweede halve finale terecht te komen. Het gebeurt vaker dat een land voorafgaand aan het festival een voorkeur uitspreekt voor de eerste of tweede halve finale. Meestal heeft dat te maken met een nationale herdenkingsdag, zoals bijvoorbeeld ook Nederland enkele keren niet heeft meegedaan toen het Songfestival op 4 mei plaatsvond. Maar in het geval van Zwitserland heeft het te maken met het Wereldkampioenschap IJshockey dat van 10 tot en met 26 mei in Slowakije wordt gehouden. Precies op het moment dat de eerste halve finale van het Songfestival wordt gehouden, staat de ijshockeykraker tegen Oostenrijk op het programma. De omroep in Zwitserland zegt onvoldoende capaciteit te hebben om de twee belangrijke evenementen tegelijkertijd uit te zenden.

Toch kan het nog lastig worden als Zwitserland zich kwalificeert voor de finale op zaterdagavond 18 mei. Dan staat de wedstrijd van Zwitserland tegen Zweden op de agenda in Slowakije, op hetzelfde tijdstip als de finale van het Eurovisie Songfestival.

In totaal doen dit jaar 42 landen mee aan de grootste muziekwedstrijd ter wereld.

EERSTE HALVE FINALE, dinsdag 14 mei.

Eerste helft van de show: Slovenië, Wit-Rusland, Tsjechië, Montenegro, Cyprus, Servië, Finland, Polen, Hongarije.

Tweede helft van de show: Estland, Portugal, San Marino, IJsland, Georgië, Australië, België, Oekraïne, Griekenland.

Behalve door de deelnemende landen, zal in de eerste halve finale worden gestemd door: Spanje, Frankrijk en Israël.

TWEEDE HALVE FINALE, donderdag 16 mei

Eerste helft van de show: Zwitserland, Zweden, Ierland, Oostenrijk, Moldavië, Letland, Roemenië, Denemarken, Armenië.

Tweede helft van de show: Albanië, Azerbeidzjan, Macedonië, Noorwegen, Rusland, Nederland, Kroatië, Litouwen, Malta.

Behalve door de deelnemende landen, zal in de tweede halve finale worden gestemd door: Duitsland, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

FINALE, zaterdag 18 mei:

Voor de finale zijn de volgende landen al geplaatst: Israël, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Frankrijk.