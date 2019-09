’Demi Lovato is weer aan het daten’

„Ze zijn op een date geweest en het gaat goed”, weet een insider te onthullen aan E! News. „Ze hebben veel met elkaar gemeen.” Ze willen overigens niets overhaasten en nemen daarom de tijd om elkaar te leren kennen.

Een paar maanden geleden begon Demi met flirten toen ze Mike in de datingshow voorbij zag komen. „Ik voelde me sexy daardoor. Ik kreeg er een goed gevoel van. Het is gaaf. Het is best wel cool, dat ga ik niet ontkennen”, zei Mike toentertijd over de aandacht die hij kreeg van Lovato. Sindsdien reageren ze af en toe op elkaars berichten.

Mike wist het hart van de vrijgezelle Hannah Brown niet te veroveren tijdens het vijftiende seizoen van The Bachelorette. Hij werd er in de zevende week uitgestuurd. Misschien dat het hem lukt om Demi’s hart te smelten. De laatste man die dit deed was Henry Levy. Lovato verbrak haar relatie met de modeontwerper afgelopen maart.