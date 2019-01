Dít zijn de verleidsters van nieuwe seizoen Temptation Island

Twee Nederlandse en twee Vlaamse koppels zullen hun relatie op de proef stellen. Vanaf 14 februari is op RTL5 te zien hoe zij zich daar doorheen zullen slaan.

Onderstaand zie je welke jonge vrouwen de heren hun vriendinnen zullen proberen te laten vergeten.

Armanda Ⓒ RTL

Armanda (22) uit Zwolle

„Ze lijkt misschien stil, maar Armanda weet dondersgoed wat ze wil”, aldus RTL Boulevard.

Ayleen Ⓒ RTL

Ayleen (18) Oldenzaal

De Oldenzaalse wil het spel der verleiding bikkelhard spelen. Daarnaast klust ze bij als gogo-danseres en weet naar eigen zeggen precies hoe ze mannen moet bespelen.

Demi Ⓒ RTL

Demi (23) Tilburg

De 23-jarige Brabantse barvrouw zegt op ’onbereikbare’ mannen te kicken en ziet Temptation daarom als de ultieme uitdaging.

Emma Ⓒ RTL

Emma (21) uit Brugge

Volgens Emma is geen enkele man te vertrouwen. Ze heeft dus maar één missie: vrouwen daarvan overtuigen. Daarnaast feest ze graag tot in de vroege uurtjes.

Kimberly Ⓒ RTL

Kimberly (21) uit Duffel

Motto: na een verbroken relatie wil ze mannen terugpakken door ze, samen met haar collega's, in een val te laten lopen.

Lizzy Ⓒ RTL

Lizzy (21) uit Ertvelde

De roodharige Lizzy ziet zichzelf als een kameleon, omdat ze zich razendsnel aan een situatie aanpast, laat ze weten aan RTL Boulevard. Een groot deel van het jaar woont ze in Saint Tropez, waar ze werkt als barvrouw.

Naomi Ⓒ RTL

Naomi (19) Nijmegen

De 19-jarige Naomi die in een callcenter werkt is naar eigen zeggen bloedeerlijk, kletst graag en voelt zich vooral op de dansvloer helemaal in haar hum.

Tisha Ⓒ RTL

Tisha (23) uit Bilzen

Tisha is model, zangeres en danseres. Na een gestrande zang- en danscarrière in Amerika wil ze volgens het entertainmentprogramma volhouden tot ze haar zin krijgt.