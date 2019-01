Irene wil Late Night met Carlo

Al in de jaren negentig scoorden Carlo en Irene hoge ogen met succesformule Telekids. Nu, dertig jaar later, zijn ze nog lang niet klaar. Er zouden zelfs grootse plannen zijn... Ⓒ hollandse hooge

IRENE MOORS hoopt op een nieuw tv-contract, zodat ze weer vaker kan samenwerken met CARLO BOSZHARD. Op 1 maart loopt haar verbintenis met SBS af, waarna ze vrij is om te gaan en staan waar ze wil. Gisteren hintte ze via sociale media, tegelijkertijd met ’haar’ Carlo, op een terugkeer van het succesvolle tv-duo. In gesprek met RUUD DE WILD, voor zijn Radio 2 podcast-serie 30 Minuten Rauw, praat ze vanmiddag voor het eerst over hun plannen voor de toekomst.