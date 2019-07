Freek Vonk schrijft bijzondere liefdesverklaring

Freek Vonk Ⓒ ANP

Slangen zijn de eerste liefde van Freek Vonk. „Al van kinds af aan ben ik gek op ze, slangen zijn mijn eerste liefde. Mensen vragen vaak waarom. De eerste keer dat ik oog in oog kwam te staan met een slang staat nog in mijn geheugen gegrift. Ik was meteen verliefd!”, zegt Freek op Instagram bij een foto waarop hij te zien is met een reusachtige lang.