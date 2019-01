Black Panther na SAG Award gratis in bios VS

Het concern heeft hiertoe besloten in het kader van Black History Month, een jaarlijkse herdenking van de geschiedenis van Afro-Amerikanen. Black Panther won in de nacht van zondag op maandag als eerste comicverfilming in de geschiedenis een SAG Award voor de totale cast.

Black Panther ontpopte zich met een opbrengst van 1,3 miljard dollar wereldwijd tot een van de grootste bioscoophits van 2018. De film over het beroemde Marvelpersonage geldt nu al als een mijlpaal omdat de cast vrijwel geheel uit donkere acteurs bestaat. Bovendien prezen critici het onderliggende sociaal-kritische commentaar in het verhaal.

Wakanda

Het actie-epos vertelt over T'Challa (Chadwick Boseman), die na de dood van zijn vader terugkeert naar het Afrikaanse land Wakanda om zijn rechtmatige plek als koning in te nemen. Een oude vijand stelt echter ook recht te hebben op de troon, een claim waarmee het voortbestaan van de wereld in gevaar dreigt te komen.

De superheldenfilm is gemaakt door de jonge regisseur Ryan Coogler, die eerder veelgeprezen drama's als Fruitvale Station en Creed afleverde. De hoofdrollen naast Boseman worden vertolkt door Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Angela Bassett, Andy Serkis en Martin Freeman. Black Panther geldt ook als een favoriet bij de uitreiking van de Oscars, eind februari.

Het is nog niet duidelijk of Black Panther ook weer in de Nederlandse bioscopen zal gaan draaien.