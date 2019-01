Nederlandse ’Julio Iglesias’ door naar halve finale Got Talent España

Nadat de Rijswijker in een soort baldadige bui zichzelf had opgegeven voor de Spaanse talentenjacht, mocht hij al direct door naar de kwartfinale. Hij werd zelfs door een van de juryleden, Risto Mejide, uitgenodigd om in november te komen zingen op zijn verjaardag. In tegenstelling tot Holland’s Got Talent, worden de voorrondes van de Spaanse variant niet uitgezonden op televisie.

Eerder liet hij aan weekblad Privé al weten dat de Spanjaarden hem massaal omarmden. „Ze vinden het daar een mooi verhaal: doordeweeks sta ik voor de klas en in het weekend zing ik.”