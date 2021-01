Nieuw bloed in Big Brother-bungalow

De Vlaamse dj Zoey (28) reisde tot voor kort de wereld rond voor haar werk. Door corona zit haar carrière nu in een dip en beschouwt ze dit als het ideale moment voor het programma. Ze zal het checken van haar sociale media missen. Ze houdt niet van roddelen en hoopt in het huis iemand te vinden bij wie ze haar ei kwijt kan zodat ze het er 100 dagen kan volhouden. Zoey, die veel voor haar jongere broers en zussen heeft gezorgd, verwacht de moederrol op zich te nemen in het huis. Al is Daniëlle, als moeder van vijf kinderen, daar ook zeer bedreven in.

De 22-jarige Jill uit Landsmeer kan echt niet tegen mensen die liegen. „Daar kom ik ook heel snel achter.” Ze heeft nog nooit een serieuze relatie gehad en weet niet hoe het voelt om verliefd te zijn. Ook zij wil er ’alles aan doen om voor anderen te zorgen’. En om onenigheid te voorkomen, want van ruzies wordt ze zenuwachtig. Deze jongste bewoner van het Big Brother-huis volgt een stewardessenopleiding en verheugt zich op de spellen.

En dan is er nog René (29) uit Hoorn die er ’heel slecht op gaat’ als iemand ongeïnteresseerd overkomt. De IT’er is vooral in voor het psychologische experiment. Hij zit 3,5 uur per dag op zijn telefoon. De zelfbenoemde Bourgondiër laat voor Big Brother een grote liefde achter.