Anouk speelt op TW Classic in Werchter

Bon Jovi is de hoofdact van het festival met acts uit voornamelijk het classic rock-genre, kondigde de organisatie van het festival vorig jaar al aan. Ook John Fogerty, voormalig leadzanger van Creedence Clearwater Revival, is komende zomer te zien en te horen.

Naast deze drie namen heeft de organisatie Skunk Anansie, John Butler Trio, Switchfoot en Jimmy Barnes gecontracteerd. TW Classic 2019 vindt op zondag 14 juli plaats in het Festivalpark in Werchter (België). De voorverkoop is al begonnen.

Bon Jovi komt ook naar Nederland. Negen jaar na het laatste concert van de Amerikaanse rockband op Nederlandse bodem staat Bon Jovi op donderdag 13 juni in het Goffertpark in Nijmegen.