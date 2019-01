Actrice Taraji P. Henson onthult ster op Walk of Fame

„Ik sta hier omdat mijn oma altijd voor me gebeden heeft”, aldus Taraji, die het niet droog hield toen ze over haar grootmoeder sprak. „Ik weet dat ze dacht dat ze dit nooit mee zou maken. En oma, ik hoop dat je trots bent, want dit is ook jouw erfenis.”

Regisseurs John Singleton en Adam Shankman spraken ook tijdens de ceremonie, net als zangeres Mary J. Blige.

Taraji had het in haar speech ook over de rol die zij voor zichzelf ziet als vrouw in Hollywood. „Ik vecht voor rollen die het glazen plafond breken, voor alle jonge vrouwen die na mij komen. Zij zullen niet hetzelfde meemaken als wat wij hebben meegemaakt.”

Ze benadrukte dat iedereen achter veranderingen in de entertainmentindustrie moet staan. „We kunnen nu niet opgeven, en daar hebben we ook onze mannen voor nodig. We kunnen niet tegenover elkaar staan, we moeten elkaar de hand reiken, want we hebben elkaar nodig.”