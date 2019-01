Corey Feldman met misbruikdocu én bodyguard op filmfestival

Corey maakte een aantal jaar geleden wereldkundig dat hij in zijn jeugd door meerdere mensen in Hollywood seksueel is misbruikt. Datzelfde zou ook Corey Haim zijn overkomen. De twee jonge tieners stonden in de jaren tachtig bekend als The Corey’s. Haim raakte later verslaafd aan drugs en overleed in 2010.

In 2017 gaf Corey Feldman aan dat hij plannen had een pedofielennetwerk in de entertainmentindustrie te ontmaskeren door een documentaire te maken waarin hij zijn waarheid zou vertellen. Tot nu toe heeft hij twee namen genoemd van vermeende daders. In een filmpje dat hij maakte om de crowdfunding voor de documentaire in gang te zetten, gaf hij aan nog zes misbruikers te kunnen noemen. „Een van hen is nog steeds erg machtig”, liet hij daarbij weten. Hij zei ook dat hij kan aantonen dat een grote filmstudio banden heeft met een pedofiel.

Corey zou op Sundance op zoek zijn naar een distributeur die zijn documentaire wil uitbrengen. Op het festival ging afgelopen week Leaving Neverland in première, een docu over vermeend kindermisbruik door Michael Jackson. Corey was zelf op jonge leeftijd bevriend met de King of Pop, maar heeft in zijn autobiografie aangegeven dat Jackson zich nooit ongepast heeft gedragen in zijn bijzijn.