Nieuwe vrijdagshow RTL 4 met Jamai en Chantal

Dat meldt het AD. In de show treden artiesten op voor honderd muziekprofessionals. Jamai vertelt de krant dat het geen tweede Voice of Holland wordt. „Nee, dit is echt niet de zoveelste talentenjacht. Mensen die bijvoorbeeld echt voor een platencontract gaan, zie je eerder in The Voice of Holland. Wat wij maken is vooral sympathiek en gezellig amusement. Een vrijdagavondje lol maken dus.”

Het programma is bedacht door EndemolShine en wordt, met veel succes, al uitgezonden in onder andere Engeland, Australië en Brazilië. Doel van de show is dat de kandidaten zo veel mogelijk van de honderd professionals moeten laten opstaan en laten meezingen.