Kindster This Is Us verkoopt koekjes bij SAG Awards

Het is een traditie dat Girl Scouts in de VS koekjes verkopen om geld op te halen voor goede doelen en hun eigen organisatie. Voorafgaand aan de awarduitreiking twitterde Mackenzie een foto van zichzelf met collega Parker Bates, waarbij ze schreef: „Als er nog iemand Girl Scout-koekjes wil kopen, ik zit aan tafel 34.”

Mackenzie en Parker zijn in de serie te zien als de tienjarige versies van Kate en Kevin Pearson. De cast van This Is Us won zondagavond voor de tweede keer op rij de SAG Award voor beste ensemble in een dramaserie. Toen ze naar het podium liepen om de prijs op te halen, kregen alle jonge acteurs een high five van Lady Gaga.