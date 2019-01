Pete Doherty treedt op in Amsterdamse Bos

Doherty, ook wel bekend als een van de twee bandleiders van de Britse band The Libertines, brengt in april het eerste album van zijn nieuwe band, getiteld Peter Doherty & The Puta Madres, uit.

The Libertines waren de meest spraakmakende Britse rockgroep van de eerste jaren van deze eeuw. In 2004 barstte echter de bom en bij de opnamen voor het tweede album moesten er zelfs lijfwachten worden ingehuurd om te voorkomen dat Doherty en mede-bandleider Carl Barât elkaar aan zouden vliegen. Na enkele reünieconcerten in 2010 volgde in 2014 een serieuze hereniging met een concert in het Londense Hyde Park en een tournee waarbij ook Nederland werd aangedaan.

Andere acts

Het optreden vormt onderdeel van Live at Amsterdamse Bos, een reeks concerten die tussen mei en september op die locatie wordt gehouden. Andere acts die zullen optreden zijn: A Tribute to 2016, John Butler Trio, Band of Horses, De Dijk, Paul Carrack en de Edwin Evers Band. De concerten van Edwin Evers Band en De Dijk zijn al uitverkocht.

Kaarten voor het concert van Doherty zijn vanaf komende vrijdag 1 februari te koop.