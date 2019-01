Bourgondiër Sharon den Adel weer in strak regime

„Tegelijkertijd merk ik dat die bourgondische levensstijl moeilijk te combineren valt met het op peil houden van je conditie”, zegt Sharon deze week in Veronica Magazine. „Dat is een eeuwige strijd. Als ik niet op tour ben, kan ik de teugels laten vieren.”

De zangeres, die vorig jaar haar succesvolle soloalbum My Indigo uitbracht, wordt door haar coach nauwlettend in de gaten gehouden. „Ga ik weer op tour, dan duik ik de sportschool in en word ik door mijn personal trainer afgestraft voor alle dingen die ik gegeten en gedronken heb. Ik moet in een strak regime, anders lukt zo’n tour me niet. Zeker niet op deze leeftijd, haha. Vroeger hoefde ik maar drie keer mijn adem in te houden en kon ik weer doen en laten wat ik wilde, dat is nu allemaal anders.”

Within Temptation staat al 23 jaar aan de top en nog steeds wordt Sharon aanbeden door fans uit alle hoeken van de wereld. „Maar inmiddels weten de mensen wel dat ik een relatie heb en dus laten ze me respectvol met rust, haha. Al krijg ik zo nu en dan nog wel lange liefdesbrieven. Maar datzelfde geldt voor de jongens in de band, die hebben er minstens zo veel mee te maken.”