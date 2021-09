Sacha Baron Cohen brengt Ali G weer tot leven

In 2007 trok de komiek de stekker uit zijn typetje, omdat hij te herkenbaar werd voor beroemdheden om hen onder valse voorwendselen te interviewen. Zo leidde hij onder meer oud-president Donald Trump om de tuin, toen hij nog ’gewoon’ zakenman was. Maar nu Cohen met zijn vrouw Isla Fischer en hun drie kinderen Olive (13), Elula (10) en Montgomery (5) al sinds het begin van de pandemie in Australië woont, besloot hij het personage terug te laten keren in een lokale comedyclub. En met succes, want het publiek reageerde razend enthousiast op de comeback van Ali G.

„Het was hartstikke leuk om die reacties te zien. Ali is natuurlijk een tijdje weggeweest maar het publiek is hem kennelijk niet vergeten. Leuk om te zien dat hij in de jaren 2000 toch zo’n stempel op die tijd heeft weten te drukken. Het zou zomaar kunnen dat ik nog een keer in de huid van Ali G. kruip. De reden waarom ik komiek ben geworden is om mensen te laten lachen om mijn grappen. Maar om mensen live te horen lachen is heel anders dan wanneer ze om een scène in een film lachen. Het was een mooi experiment dat smaakt naar meer.”